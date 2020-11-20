Глава Redmi объяснил причину популярности смартфонов серии Note
Вскоре состоится презентация новых смартфонов Redmi Note. Аппараты серии пользуются огромной популярностью, о причинах которой решил рассказать глава бренда Redmi и президент Xiaomi Лу Вейбинг. Объяснение оказалось на редкость простым.
Почему же смартфоны Redmi так популярны
По словам главы Redmi, смартфоны серии Redmi Note предлагают флагманский опыт по доступной цене. Кроме того, они идеально подходят для популяризации передовых высоких технологий, сообщает Gizmochina.
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- Лу Вейбинг добавил, что цель команды Redmi – предложить пользователям 80% от возможностей флагманов по цене всего 20%.
Новые смартфоны Redmi Note
Ожидается, что 26 ноября будет представлен Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Первому приписывают 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Dimensity 800U, 48-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Pro-версия, как сообщается, получит 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, камеру на 108 Мп и аккумулятор емкостью 4820 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки.
Что известно о Redmi?Это суб-бренд, принадлежащий китайской компании Xiaomi. Впервые он был представлен в июле 2013 года как линейка бюджетных смартфонов и стал отдельным суб-брендом Xiaomi в 2019 году с устройствами начального и среднего класса, в то время как сама Xiaomi производит телефоны высокого диапазона и флагманы Mi.
Телефоны Redmi используют оболочку Xiaomi MIUI поверх ОС Android. Модели можно разделить на серии Redmi (начальный класс), Redmi Note (средний класс), Redmi A (ультрабюджетный класс), и также Redmi X (средний класс) и Redmi K (средний/высокий класс). Наиболее существенное отличие от других смартфонов Xiaomi заключается в том, что они используют менее дорогие компоненты и, таким образом, имеют более низкие цены с более высокими характеристиками, чем у конкурентов.
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