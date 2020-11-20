Вскоре состоится презентация новых смартфонов Redmi Note. Аппараты серии пользуются огромной популярностью, о причинах которой решил рассказать глава бренда Redmi и президент Xiaomi Лу Вейбинг. Объяснение оказалось на редкость простым.

Почему же смартфоны Redmi так популярны

По словам главы Redmi, смартфоны серии Redmi Note предлагают флагманский опыт по доступной цене. Кроме того, они идеально подходят для популяризации передовых высоких технологий, сообщает Gizmochina.

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Лу Вейбинг добавил, что цель команды Redmi – предложить пользователям 80% от возможностей флагманов по цене всего 20%.

Новые смартфоны Redmi Note

Ожидается, что 26 ноября будет представлен Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Первому приписывают 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Dimensity 800U, 48-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Pro-версия, как сообщается, получит 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, камеру на 108 Мп и аккумулятор емкостью 4820 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки.