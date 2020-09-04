Основатель и глава Xiaomi Лей Цзюнь принимает непосредственное участие в разработке смартфонов компании. Он лично пользуется каждым произведенным аппаратом перед его запуском. Теперь же он провел небольшую экскурсию по лаборатории, где тестируются устройства компании.

В опубликованном в TikTok видео глава Xiaomi показал специальное помещение, где компания тестирует устройства, сообщает MyDrivers.

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Что происходит в лаборатории Xiaomi

По словам главы Xiaomi, там находится 1800 гаджетов, которые в течение месяца непрерывно подвергаются различным испытаниям, чтобы проверить их надежность и стабильность работы.

Перед выпуском каждого нового смартфона Xiaomi тестирует 200 его образцов в этой лаборатории. Исходя из этого можно предположить, что в настоящее время компания готовит к выпуску по меньшей мере 9 аппаратов.



Лей Цзюнь в секретной лаборатории Xiaomi

Лей Цзюнь отметил, что сейчас для компании в приоритете качество устройств. Высокий уровень контроля гаджетов, которые выпускает вендор, позволил Xiaomi расширить срок гарантийного обслуживания для аппаратов Redmi из традиционных 12 месяцев до 18.