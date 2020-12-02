Глава Xiaomi предлагает фанам выбрать название для нового флагманского смартфона
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что его компания до сих пор не выбрала название для нового флагманского смартфона. CEO назвал 2 варианта названия и предложил подписчикам выбрать вариант.
Сообщение с опросом появилось на официальной странице Лэй Цзюня в соцсети Weibo.
Какие варианты
Глава Xiaomi предлагает на выбор два варианта: Xiaomi Mi11 или же Xiaomi Mi20. Сейчас голосование продолжается. Но лидер уже четко различим – имя Mi11 собрало почти втрое больше голосов.
Глава Xiaomi предлагает выбрать название смартфона / скриншот
В своей публикации основатель Xiaomi также добавил, что будущий флагман получит процессор Snapdragon 888. Это доказывает и опубликованный производителем рекламный плакат.
Больше деталей, в частности дата анонса и цена смартфона пока неизвестны.
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