Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что его компания до сих пор не выбрала название для нового флагманского смартфона. CEO назвал 2 варианта названия и предложил подписчикам выбрать вариант.

Сообщение с опросом появилось на официальной странице Лэй Цзюня в соцсети Weibo.

Какие варианты

Глава Xiaomi предлагает на выбор два варианта: Xiaomi Mi11 или же Xiaomi Mi20. Сейчас голосование продолжается. Но лидер уже четко различим – имя Mi11 собрало почти втрое больше голосов.

Глава Xiaomi предлагает выбрать название смартфона / скриншот

В своей публикации основатель Xiaomi также добавил, что будущий флагман получит процессор Snapdragon 888. Это доказывает и опубликованный производителем рекламный плакат.

Больше деталей, в частности дата анонса и цена смартфона пока неизвестны.