При посещении многих сайтов можно наткнуться на рекламные объявления. Как стало известно, вскоре Google будет показывать рекламу даже на главной странице в фирменном браузере Chrome. Компания уже предлагает такую опцию в тестовом режиме.

У Chrome Canary появилась возможность включить отображение рекламных объявлений на странице новой вкладки, сообщает 24 канал.

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Как это работает

Сейчас увидеть рекламные объявления можно, если включить соответствующую опцию в экспериментальных настройках. Для этого необходимо в адресной строке ввести chrome://flags, а затем активировать пункты NTP Modules и NTP Shopping Task Module.



Контекстная реклама на новой вкладке в браузере Chrome

Пока неясно, планирует ли Google включить отображение рекламы на новой вкладке в Chrome по умолчанию и появится ли это в стабильной версии браузера. Компания часто тестирует различные функции, но далеко не все из них доходят до обычных пользователей.