После объявления в начале года о банкротстве и получении дополнительного финансирования OneWeb вернулась. Британская компания сообщила о сроках запуска собственной системы спутникового интернета и уже готовит первую партию спутников.

OneWeb уже давно планировала запустить скоростной спутниковый интернет. Однако по разным причинам британская компания не смогла уложиться в сроки и была объявлена банкротом. Благодаря дополнительному финансированию со стороны таких гигантов, как Virgin Group, SoftBank, Airbus и Qualcomm, OneWeb снова заявила о планах по построению спутниковой системы, сообщает TechCrunch.

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Компания OneWeb управляется индийским конгломератом Bharti Enterprises, который получил вместе с британским правительством равные доли в новой компании. Новое руководство уверено в успехе предприятия, обещая уже к ноябрю 2021 года охватить большую часть Северной Европы, Аляски и полярного круга. При этом ожидается, что к маю-июню 2022 года покрытие будет распространено на всю остальную землю.

Если все сложится успешно, то OneWeb будет отставать от Starlink только на один год. Первый старт партии спутников состоится уже 17 декабря на российской ракете "Союз".

Что известно о спутниках OneWeb

Масса одного спутника компании OneWeb составляет 150 кг. Первые партии должны были находиться на восемнадцати полярных орбитах Земли на высоте 1200 км. Они работали бы с сигналом в Ku-диапазоне микроволнового излучения с частотой 12 – 18 ГГц. Каждый из них должен был предоставлять не менее 8 Гбит/с.

Сначала в компании отмечали, что для подключения к спутниковому интернету пользователю понадобится специальный терминал (стационарный или мобильный) с фазированной антенной размером 36х16 см2. Он должен был бы обеспечивать доступ к интернету на скорости 50 Мбит/с. Впрочем впоследствии в компании отметили, что доступ к интернету будут обеспечивать через уже существующих интернет-провайдеров.

Чтобы избежать увеличения количества космического мусора "OneWeb" оборудовал свои спутники системой схода с орбиты по истечении срока их службы.