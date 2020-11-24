Окружная прокуратура округа Санта-Клара, штат Калифорния, предъявила обвинения главе Службы безопасности компании Apple Томасу Мойеру. Его обвиняют в подкупе представителей власти с целью получения нескольких лицензий на скрытое ношение огнестрельного оружия.

Томас Мойер обещал передать офису шерифа в Санта-Кларе 200 планшетов Apple iPad. За это он планировал получить четыре лицензии, позволяющие скрытое ношение огнестрельного оружия, пишет appleinsider.

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Что известно

Адвокат обвиняемого считает, что данное дело является результатом спора, возникшего между окружным прокурором и шерифом.

Правдой является то, что Apple собиралась передать планшеты офису шерифа, чтобы поддержать новый проект подготовки кадров. Правда и то, что Apple обращалась за лицензиями на оружие и получила их. Но связи между этими двумя событиями нет,

– прокомментировал адвокат Эд Свонсон, представляющий интересы Томаса Мойера.

Обвинение предъявили в рамках расследования, которое ведется в отношении офиса шерифа. По данным прокуратуры, некоторые высокопоставленные лица из офиса шерифа, в том числе его заместитель Год Санг, отказывались выдать Apple лицензии до тех пор, пока Мойер не передаст им планшеты на общую сумму около $ 70 тыс.

Томас Мойер работает в Apple 15 лет и с 2018 года является руководителем Службы безопасности. Согласно имеющимся данным, Apple уже успела провести собственное расследование инцидента и нарушений не было выявлено.