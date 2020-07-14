По слухам, уже на следующей неделе долгожданный фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 5 поступит в продажу в Европе. Однако, есть и плохая новость – эта глобальная версия будет без модуля NFC.

По крайней мере, об этом сообщает издание gsmarena.com.

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Детали

Как утверждает медиа, Xiaomi проведет глобальную презентацию 15 июля, именно тогда будут представлены международные версии смартфона Redmi 9, фитнес-браслета Mi Band 5, а также некоторых других устройств.

Португальский сайт Techbit, который получил на обзор Mi Band 5, добавляет, что он получит другое название для мирового рынка – Xiaomi Mi Smart Band 5. Также издание утверждает, что эта модель не имеет поддержки NFC.

Чем интересен

Как ранее нам сообщили на презентации в Китае, новая версия, по сравнению с Mi Smart Band 4, получил магнитную зарядку. Также новинка имеет улучшенную функцию отслеживания сна, появилась система мониторинга атмосферного давления (барометр) и функция удаленного управления камерой смартфона.

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Девайс поддерживает индекс PAI (Personal Activity Intelligence), который способен измерять физическую активность на основе сердечного ритма

Кроме того, умеет измерять уровень кислорода в крови, и может осуществлять бесконтактные платежи с помощью модуля NFC. Кроме того, китайская версия устройства получила голосовой ассистент Xiao AI, в то время как европейская совместима с Amazon Alexa.