Популярный сервис доставки Glovo запустил подписку. Она имеет название Glovo Prime и обеспечивает для пользователя бесплатную доставку.

Услуга Glovo Prime действует для всех разделов в приложении, кроме "Экспресс-доставка" и "Что угодно", передает Retailers.ua.

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Цены

Стоимость Glovo Prime в месяц составляет 199 гривен. Это 30 дней с момента оплаты.

При этом подписка имеет и несколько правил.

Нужно сделать заказ не менее 150 гривен – из ресторанов;

И заказ от 180 гривен – из супермаркетов.

Количество заказов для пользователя подписки – не ограничено. Если отменить подписку, ее условия будут действовать до конца оплаченного периода.

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Сейчас услуга работает в Украине в тестовом режиме. В общем, функцию подписки запустили в Glovo еще в 2018 году. В тех странах, где услуга уже работает, процент пользователей составляет примерно 10% от всех пользователей Glovo.