Компания Google работает над разработкой нового логотипа и функционала для фирменного почтового сервиса Gmail. Интересно, что новый логотип должны официального запустить в ближайшее время.

Как сообщает 9to5google, Google уже поделился изображением нового логотипа.

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Как изменится логотип

На черно-белом изображении можно увидеть лаконичный значок конверта, который можно понять как и букву "M" с закругленными углами.

Это может означать интеграцию функции видеоконференцсвязи Google Meet в Gmail. Следовательно, разработчики перестают позиционировать сервис только как платформу электронной почты.

Новый логотип Gmail / Фото 9to5google.com

Правда, фото – это лишь рабочая версия логотипа, а в финальной версии ожидается использование четырех цветов: синего, зеленого, желтого и красного. такую ​​же цветовую схему Google использует для всех своих продуктов и сервисов, включая Google Assistant, Google Maps и Google Фото.

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Новые функции

Что конкретно разработчик добавит к почте пока неизвестно. Однако, Google обычно сопровождает презентацию новых логотипов выпуском больших обновлений. Поэтому можно предположить, что Gmail также может получить новые функции и улучшения.