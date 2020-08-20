Почтовый сервис Gmail столкнулся с перебоями в работе по всему миру. Пользователи массово сообщают, что не могут загрузить вложения в письма, некоторым не удается отправить сообщение.

В Панели состояния G Suite сказано, что также работают с перебоями "Google Диск", "Документы", Meet и Google Voice.

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Когда сервисы снова заработают

Сейчас разработчики изучают проблему, отчет будет предоставлен не позднее 11:30 по Киеву.

По данным ресурса Downdetector, который фиксирует сбои сервисов, чаще всего передают о неработоспособности Gmail пользователи из Западной Европы, западного побережья США, Японии, Малайзии и Австралии.

Ночью около 40% пользователей, которые пожаловались на работу сервиса, столкнулись с невозможностью авторизоваться, а 34% испытывали сложности с получением сообщений, а днем 20 августа основной стала проблема с прикрепленными файлами. Авторизоваться на почте не могут 22% тех, кто оставил жалобы на работу Gmail.



Gmail не работает по всему миру

Напомним, что 19 августа частично не работал стриминговый сервис Spotify: пользователи не могли воспроизвести не загруженные в офлайн треки.