Чуть более 22 лет Международная космическая станция на скорости 27 тысяч километров в час позволяет лучше исследовать космическое пространство. За это время МКС сделала более 330 оборотов вокруг Земли. А с 2 ноября 2000 года – единственное место постоянного присутствия человека в космосе. По случаю 20-й годовщины полноценной работы станции предлагаем вспомнить самые интересные моменты ее истории.

С чего все началось В 1984 году американский президент Рональд Рейган объявил о начале работы по созданию орбитальной станции. В 1988 году проект получил название Freedom (Свобода). Тогда над ним совместно работали США, ЕКА (Европейское космическое агентство), Канада и Япония. Интересно Запуск "Союз МС-16": на МКС отправляются трое членов экипажа:видео Партнеры видели будущий проект, как массивную управляемую станцию, отдельные модули которой на орбиту будет доставлять "Спейс Шаттл". Однако уже к началу 90-х стало понятно, что стоимость такого проекта будет не менее космической, как и сама станция. Было решено, что реализовать такой масштабный замысел станет возможно лишь благодаря международной кооперации. Поэтому 17 июня 1992 года между США и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса. Тогда совместными силами космических агентств двух государств был создан проект "Мир – Шаттл". В рамках программы американский "Спейс Шаттл" выполнял полеты к российской космической станции "Мир" с совместными американо-российскими экипажами на борту. Далее космические агентства пришли к общей идее создания единой международной космической станции на орбите Земли. В 1993 году в США многие политики были против строительства космической орбитальной станции. В июне 1993 года в Конгрессе США обсуждалось предложение об отказе от создания Международной космической станции. Это предложение не было принято с перевесом только в один голос: 215 голосов за отказ, 216 голосов за строительство станции. Вот так, 2 сентября 1993 года вице-президент США Альберт Гор и глава Совета Министров РФ Виктор Черномырдин объявили о новом проекте "подлинно международной космической станции". С этого момента появилось официальное название "Международная космическая станция", хотя параллельно использовалось и рабочее название – космическая станция "Альфа". Сооружение станции Соглашение о создании МКС было подписано 29 января 1998 года в Вашингтоне представителями Канады, правительствами государств-членов Европейского космического агентства (ЕКА), Японии, России и США. Строительство Международной космической станции началось в ноябре 1998 года. С учетом отдельных изменений МКС имела следующую структуру и организацию работ: в создании станции, кроме России и США, участвуют Канада, Япония и страны Европейского сотрудничества;

станция будет состоять из 2-х интегрированных сегментов (российского и американского) и будет сооружаться на орбите постепенно из отдельных модулей. Строительство МКС на околоземной орбите началось 20 ноября 1998 года запуском функционально-грузового блока "Заря". Уже 7 декабря 1998 года к нему был пристыкован американский соединительный модуль "Юнити", доставленный на орбиту шаттлом "Индевор". Важно SpaceX определилась с датой первого пилотируемого запуска Crew Dragon



Первые блоки станции "Заря" и "Юнити" 1999 год / NASA

Первыми посетителями станции стали российский космонавт Сергей Крикалев и американский астронавт Роберт Кабана. Произошло это 10 декабря 1998 года.

12 июля 2000 года в состав станции было добавлен служебный модуль "Звезда", который на этапе развертывания МКС стал ее базовым блоком, основным местом для жизни и работы экипажа.

В ноябре того же года на станцию прибыл экипаж первой экспедиции: Уильям Шеперд (командир), Юрий Гидзенко (пилот) и Сергей Крикалев (бортинженер). С тех пор станция является постоянно обитаемой.

На тот момент МКС состояла из трех модулей, каждый из которых был величиной с одну небольшую комнату. Сегодня – это огромная космическая лаборатория, размером с футбольное поле. Именно с этой даты ведется отсчет непрерывного пребывания на борту станции команд астронавтов.



Пристыкованный блок станции "Звезда" с кораблем "Прогресс" 2000 год / NASA

Этапы развития станции

В состав МКС входит 14 основных модулей: американские – "Юнити", "Дестини", "Квест", "Транквилити", "Купол", "Леонардо", "Гармония"; российские – "Заря", "Звезда", "Пирс", "Поиск", "Рассвет"; европейский – "Колумбус" и японский – "Кибо".

20 ноября

1998 год Вывод первого элемента МКС "Рассвет" российским кораблем "Протон К". Обеспечивает электроэнергию, складирование, ориентацию. Был жильем до окончания первичного монтажа. 4 декабря

1998 год Американский шаттл "Индевор" выводит первый модуль-узел "Юнити", который соединяет американскую часть станции с российской. 12 июля

2000 год Пристыкован модуль обслуживания станции "Звезда", который обеспечивает основные жилые помещения для длительных экипажей, имеет системы жизнеобеспечения, ориентации и контроля орбиты. 7 февраля

2001 год Экипаж шаттла "Атлантис" в ходе миссии STS-98 к модулю "Юнити" присоединил американский научный модуль "Дестини". 12 июля

2006 год Станция получает основной шлюзовой модуль "Квест", который используется для выхода в открытый космос в американских и российских скафандрах. 14 сентября

2001 год Пристыкован модуль "Пирс", который обеспечивает МКС дополнительным портом для стыковки "Союзов" и "Прогрессов", а также используется для выхода в открытый космос. 9 сентября

2006 год Шаттл "Атлантис" доставил на МКС две панели солнечных батарей, радиаторы системы терморегулирования американского сегмента. 23 октября

2007 год На борту шаттла "Дискавери" прибыл американский модуль "Гармония". Его временно пристыковали к модулю "Юнити". 14 ноября 2007 года модуль "Гармония" был на постоянной основе соединен с модулем "Дестини". Построение основного американского сегмента МКС завершилось. 7 февраля

2008 год Пристыкован лабораторный модуль "Коламбус", созданный по заказу Европейского космического агентства. 14 марта и 4 июня

2008 год Пристыкованы два из трех основных отсеков лабораторного модуля "Кибо", разработанного японским агентством аэрокосмических исследований. 12 ноября

2009 год К станции пристыковали малый исследовательский модуль МИМ-2, незадолго до запуска получил название "Поиск". 18 мая

2010 год Успешно пристыковали к МКС российский малый исследовательский модуль "Рассвет" (МИМ-1). 8 февраля

2010 год МКС получает третий и последний модуль-узел "Транквилити". Он имеет передовые системы жизнеобеспечения, которые утилизируют сточные воды для повторного использования экипажем и получения кислорода для дыхания экипажа. Тогда же формируется модуль-обсерватория "Купол", из которой прекрасно видно робототехнические операции и стыковки космических аппаратов, а также наблюдательный пункт для наблюдения за Землей. 14 мая

2010 год Присоединяется малый исследовательский модуль Рассвет, который используется для стыковки и хранения грузов на борту станции.

Международная космическая станция в начале строительства (1999 год) и на завершении (2011 год)

Технические характеристики МКС Масса 419,455 тонн

419,455 тонн Длина 72,8 метра

72,8 метра Ширина 108,5 метра

108,5 метра Высота20 метров Большой перерыв 1 февраля 2003 года потерпел крушение американский шаттл "Колумбия". На его борту находились семь членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы стало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла.



Авария шаттла "Колумбия" стала большой трагедией для космической программы США / NASA

С той поры и вплоть до июля 2005 года Соединенные Штаты не проводили полеты шаттлов, таким образом не имея независимого доступа к станции.

18 апреля 2005 года – глава НАСА Майкл Гриффин на слушаниях сенатской комиссии по исследованию космоса и науке заявил о необходимости временного сокращения научных исследований на американском сегменте станции. Это требовалось для высвобождения средств на форсированную разработку и строительство нового пилотируемого корабля (CEV).

Он был необходим для обеспечения независимого доступа США к станции.

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После катастрофы "Колумбии" было сокращено с трех до двух количество членов долговременных экипажей МКС. Это было связано с тем, что поставки материалов, которые необходимы для жизнедеятельности экипажа, выполняли только российские грузовые корабли "Прогресс".

26 июля 2005 года полеты шаттлов возобновились успешным стартом "Дискавери". До конца эксплуатации шаттлов планировалось совершить 17 полетов до 2010 года, в ходе этих полетов на МКС было доставлено оборудование и модули, необходимые как для достройки станции, так и для модернизации части оборудования, в частности – канадского манипулятора Canadarm.

Украинцы на МКС

9 сентября 2006 года челнок "Атлантис" доставил на МКС два сегмента конструкций МКС в рамках миссии STS-115. Станция пополнилась двумя панелями солнечных батарей, а также радиаторами системы терморегулирования американского сегмента.



Международная космическая станция в сентябре 2006 года / NASA

Читайте также: Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер

За установку солнечных батарей отвечала инженер NASA украинского происхождения Хайдемари Стефанишин-Пайпер. Она стала первой украинкой на борту МКС, которая осуществила выход в открытый космос, да еще и столь важный для развития и функционирования станции.



Хайдемари Стефанишин-Пайпер на МКС в рамках миссии STS-115 / NASA Другие интересные факты о МКС Сегодня Международная космическая станция – это многоцелевой космический исследовательский комплекс, в деятельности которого принимают участие 15 стран: Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. В основе сооружения станции заложен модульный принцип. Построение МКС происходило путем последовательного добавления к комплексу очередного модуля или блока, который соединяется с уже доставленным на орбиту. Другие модули станции Станция также имела три грузовые модули: "Леонардо", "Рафаэль" и "Донателло", которые периодически доставляли на орбиту научное оборудование и грузы для дооснащения МКС. "Многоцелевые модули снабжения" доставляли в грузовом отсеке шаттлов и стыковались с модулем "Юнити". Переоборудованный модуль "Леонардо", начиная с марта 2011 года, входит в количество модулей станции под названием "Герметичный многофункциональный модуль" (Permanent Multipurpose Module, PMM).



Присоединенный малый исследовательский модуль "Рассвет" / NASA

Движение по орбите

Станция совершает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут и примерно половину этого времени она проводит в тени нашей планеты. МКС совершает почти 16 оборотов в сутки на приблизительной скорости 27 тысяч километров в час.

Высота орбиты МКС

Она постоянно меняется. За счет трения о разреженную атмосферу происходит постепенное торможение и потеря высоты. Корабли, которые стыкуются со станцией, помогают ей набирать высоту.

15 июня 2011 года высота орбиты МКС увеличилась на 10,2 километра и составила 374,7 километра. 29 июня 2011 высота орбиты составила 384,7 километра.



Международная космическая станция на орбите Земли / NASA

До средней высоты 405 километров станция поднялась 18 мая 2015 года. Последняя корректировка состоялась 8 ноября 2019 года. Корабль "Прогресс МС-12" поднял МКС еще на 800 метров. Следовательно, сейчас она пролетает над Землей на расстоянии 416,6 километра.

О пикантном

Туалет на станции предназначен как для мужчин, так и для женщин и выглядит точно так же, как на Земле, но имеет ряд конструктивных особенностей. Унитаз имеет фиксаторы для ног, в него вмонтированы мощные воздушные насосы. Космонавт пристегивается специальным пружинным креплением к сидению унитаза, затем включает мощный вентилятор и открывает всасывающее отверстие, куда воздушный поток уносит все отходы.



Туалет на МКС / NASA

Космическая грядка

Астронавты имеют собственную теплицу, где выращивают зелень. Свежая зелень, выращенная в условиях микрогравитации, официально включена в меню на Международной космической станции.



Впервые выращенный на МКС салат / NASA

Опасность космического мусора

Поскольку МКС двигается сравнительно на невысокой орбите, существует определенная вероятность столкновения станции или космонавтов, выходящих в открытый космос, с так называемым космическим мусором. Учитывая космические скорости на орбите, даже малые объекты способны нанести серьезный урон станции.

Чтобы избежать подобных столкновений, с Земли ведется удаленное наблюдение за передвижением элементов космического мусора. Если на определенном расстоянии от МКС появляется такая угроза, экипаж станции получает соответствующее предупреждение для корректировки курса. Двигатели способны вывести станцию на высшую орбиту и таким образом избежать столкновения. В случае позднего обнаружения опасности экипаж эвакуируется из МКС.



Отверстие в панели радиатора шаттла "Индевор" в результате столкновения с космическим мусором / NASA

Космические затраты на сооружение МКС

Расходы на строительство и эксплуатацию МКС оказались гораздо больше, чем изначально планировали. В 2005 году, по оценке ЕКА, с начала работ над проектом МКС (с конца 1980-х годов) и до его предполагаемого окончания (2010 года) было бы израсходовано около 100 миллиардов евро (157 миллиардов долларов). Однако, в настоящее время окончание эксплуатации станции планируется не ранее 2024 года. Суммарные расходы всех стран оценивают в значительно большую сумму.

Провести точную оценку стоимости МКС очень трудно. Например, непонятно, как должен рассчитываться взнос России, так как Роскосмос использует значительно более низкие долларовые расценки, чем другие партнеры.



Середина одного из модулей МКС / NASA

Экипаж МКС сегодня

Сейчас на МКС находится уже 64-й длительный экипаж. Его работа началась 21 октября 2020 года с момента отстыковки от станции корабля Союз МС-16. Работу экспедиции начал экипаж корабля "Союз МС-172" из трех человек, которые сначала работали в составе 63-й экспедиции. В начале декабря к ним присоединится экипаж миссии SpaceX Crew-1, которая станет первым регулярным пилотируемым полетом корабля серии Dragon-2. Экспедиция завершится 18 апреля с момента отстыковки корабля "Союз МС-17" от МКС.

В состав 64-го экипажа МКС входят:

Сергей Рыжиков, Роскосмос;

Сергей Кудь-Сверчков, Роскосмос

Кэтлин Рубинс, NASA

15 ноября по ним присоединятся:

Майкл Хопкинс, NASA

Виктор Гловер, NASA

Ногути Соити, JAXA

Шеннон Уокер, NASA

Проблемы на станции

Недавно МКС постигла череда неприятных событий. Сначала на станции зафиксировали утечку воздуха, которую необходимо было локализовать и устранить. Для этого экипаж МКС переместили к российскому модулю "Звезда", так как команда считала, что источник утечки находится в американском сегменте станции.

Впоследствии экипаж установил, что утечка происходит в модуле "Звезда" в российском сегменте станции. Ее несколько раз пытались безуспешно локализовать, и после нескольких попыток это удалось российскому космонавту Анатолию Иванишину с помощью пакетика чая. Как это было, читайте в нашем материале.

После этого на МКС одна за другой вышли из строя несколько систем в российском сегменте. Сначала отказалась работать система получения кислорода, которая уже до этого несколько раз выходила из строя. Затем сломался туалет в том же российском сегменте и система нагрева пищи. Ко всему вышел из строя пылесос, и в конце концов все системы удалось починить и восстановить их работу. Об этом читайте здесь.

Как следить за станцией

Все важное, что касается жизни и работы станции, вы можете отслеживать на Техно 24. Мы обеспечим вас своевременной и качественной информацией о последних событиях, исследованиях, рекордах и других интересных фактах.

Если же вы хотите увидеть один из 16 рассветов, которые могут наблюдать астронавты на МКС, или посмотреть на Землю с борта МКС – это можно сделать на официальном стриме NASA.

Смотрите NASA Live Stream с борта МКС:

Также рекомендуем вам посетить официальную страницу МКС на сайте NASA, где размещены вся наиболее актуальная информация, планы событий, исследований и прямых связей с экипажем. К слову, они часто проводят онлайн-беседы с аудиторией, где практически каждый желающий может задать вопрос астронавту на МКС.

Быть в курсе последних новостей на станции также поможет официальный твиттер проекта. Вот как проходят тренировки американских астронавтов перед полетом на станцию.

.@astro_luca & I trained for several months at @NASA_Johnson to perform these 4 spacewalks. We used a variety of ways to simulate repairs: a large pool called the Neutral Buoyancy Lab, a suspension harness called ARGOS & virtual reality. We're well prepared for this complex task! pic.twitter.com/kLaGokGZ3C — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) November 19, 2019

Кроме того вам всегда будут рады на официальной фейсбук странице станции.

IOS. Следить за тем, как Международная космическая станция вращается вокруг Земли и над какой страной именно сейчас она пролетает можно в приложении ISS Live Now на Android

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