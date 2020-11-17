Amazon работает над тем, чтобы научить голосовой помощник Alexa определять желания пользователей и предложить варианты для их решения или удовлетворить. При этом клиенту не нужно будет даже озвучивать свои потребности.

К примеру, пользователь будет задавать машине вопрос сколько времени нужно варить чай, тогда Alexa предложит установить таймер, сказано в блоге компании.

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Таким образом инженеры продолжат внедрение лучшего взаимодействия пользователя с виртуальным помощником. Главная цель – сделать общение настолько естественным, чтобы это было похоже на диалог с человеком.

"Теперь мы делаем еще один шаг к естественному взаимодействию с возможностью, позволяющей Alexa определять скрытые цели клиентов – цели, которые пользователь вкладывает в свой запрос, но не проговаривает его напрямую", – говорят инженеры.

Как это возможно

Инженеры признают, что достичь такого уровня развития виртуального помощника не просто и требует ряда алгоритмов. Alexa необходимо проанализировать несколько функций в запросах пользователей и сравнить их. Искусственный интеллект также будет изучать поведение клиентов и запоминать его.

Инженеры использовали модель глубокого обучения. Алгоритм производит оценку, начиная от текста диалога и заканчивая предыдущим опытом пользователей в общении с Alexa.