Компания Google анонсировала обновление голосового помощника Assistant с акцентом на семейное использование. Обновление получат все пользователи умных устройств Nest Hub до конца 2020 года.

С обновлением Google Assistant пользователи умных дисплеев Nest Hub Max получат, в частности, возможность добавления семейных заметок, пишет MSPoweruser.

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Что известно

Заметки можно будет создавать с помощью голосового запроса. Например: "Окей, Google, оставь записку, чтобы разморозить пирог". После этого напоминание будет закреплено на главном экране устройства.



Google Assistant на Nest Hub Max получит обновление / Анимация Google

Также у ассистента появится функция, которая называется Family Bell. Активировав ее по голосовому запросу, Google Assistant выключит звук на устройствах всех домочадцев. Таким образом Family Bell поможет проводить время с семьей, не отвлекаясь на электронику и сообщения.

Разработчики пообещали добавить команды для получения различных интересных фактов, что очень актуально для любознательных детей.

Также голосовой помощник позволит отслеживать местоположение членов семьи. Синхронизация сведений о местонахождении будет осуществляться с помощью функции Family Link. Доступ к ее настройкам будет только у родителей.



Google Assistant на Nest Hub Max получат обновления / Фото Google

Дата релиза

Точной даты релиза обновления в Google не назвали, однако уточнили, что апдейт с поддержкой семейных функций станет доступен всем до конца 2020 года.