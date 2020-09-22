В понедельник на сайте Apple появилась интересная вакансия аналитика аннотаций для команды голосового помощника Siri. Особенность в том, что специалист должен быть украиноязычный, поэтому можно предположить, что компания планирует расширить возможности своего голосового помощника и тот уже скоро заговорит на украинском.

Исходя из требований к кандидату в описании вакансии, Apple хочет научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.

Интересно iOS 14 не рекомендуют устанавливать на iPhone: это может быть опасно

Требования к кандидату

Предпочтительные требования к работнику, это так называемые "мягкие навыки": умение работать в команде, вовремя выполнять задания и сосредотачиваться на работе.

Среди других требований к кандидату, кроме свободного владения украинским языком и высокого уровня английского также значатся:

понимать словесные нюансы украинских диалектов, в том числе различия в разных провинциях и территориях;

опыт работы в роли конечного пользователя Siri и аналогичных интеллектуальных персональных помощников на базе искусственного интеллекта;

внимание к деталям и навыки критического мышления при оценке использования языка и диалекта Siri;

умение самостоятельно ориентироваться в системах и инструментах Apple.

Желательно наличие диплома бакалавра или предыдущего аналогичного опыта работы. Место работы в вакансии указан ирландский город Корк, где базируется европейское представительство Apple.