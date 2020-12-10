Французская комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) выписала крупнейший в своей истории штраф в размере 100 миллионов евро. Оштрафовали компании Google, которая входит в холдинг Alphabet и компанию Amazon за нарушение правил использования файлов cookie. Размер штрафа последней значительно ниже и составляет 35 миллионов евро.

Почему оштрафовали Google и Amazon

Регулирующий орган CNIL обнаружил, что французские веб-сайты указанных компаний не спрашивали предварительного согласия посетителей до того, как cookie – небольшие файлы, позволяющие отслеживать поведение пользователей в интернете – сохранялись на их компьютерах, сообщает DW.

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Компании Google и Amazon также не смогли предоставить пользователям четкую информацию о том, как они намерены использовать собранные данные и как посетители их французских веб-сайтов могут отказаться от использования файлов cookie.

Комиссия отвергла доводы компаний о том, что она не имеет права штрафовать их, поскольку их европейские штаб-квартиры находятся в Ирландии и Люксембурге – странах, которые считаются более лояльными в отношении американских технологических гигантов.

По решению CNIL, 60 миллионов евро со штрафа, наложенного на Google, должны быть оплачены американской компанией Google LLC, а другая часть – компанией Google Ireland Limited, которая находится в ЕС. Штраф Amazon должен быть полностью оплачен ее подразделением в Люксембурге.

Угроза повторного штрафа

По сообщению CNIL, у компаний есть три месяца, чтобы устранить нарушения. Если они этого не сделают, им будет грозить дополнительный штраф в размере 100 000 евро в день, пока они не приведут свою деятельность в соответствие с правилами.