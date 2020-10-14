Google анонсировала ивент Search On: на мероприятии расскажут об улучшении поиска
Компания Google проведет мероприятие Search On 2020. Он будет посвящен последним улучшением поисковой машины компании. Конференция пройдет 15 октября в режиме онлайн.
Начало мероприятия Google Search On 2020 назначен на 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.
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Ежегодно мы вносим тысячи улучшений в Google Search, начиная с улучшения наших способностей понимать язык и заканчивая внедрением новых функций, которые организуют информацию различными способами. Мы приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру Search On, где вы узнаете о том, как Google использует возможности ИИ, чтобы помочь людям понять окружающую среду,
– сообщили в Google.
Для Google это первое подобное мероприятие. Из-за COVID-19 компания отменила традиционную весеннюю конференцию Google I/O, но пообещала, что все заготовленные новости будут представлены в рамках отдельных ивентов в течение года.
Новые гаджеты от Google в 2020 году
В начале октября на отдельном мероприятии Google представила новые устройства:
- ТВ приставку Chromecast;
- Bluetooth колонку Nest Audio;
- Pixel 5 и Pixel 4a 5G – подробнее о смартфонах читайте здесь.