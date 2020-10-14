Компания Google проведет мероприятие Search On 2020. Он будет посвящен последним улучшением поисковой машины компании. Конференция пройдет 15 октября в режиме онлайн.

Начало мероприятия Google Search On 2020 назначен на 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.

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Ежегодно мы вносим тысячи улучшений в Google Search, начиная с улучшения наших способностей понимать язык и заканчивая внедрением новых функций, которые организуют информацию различными способами. Мы приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру Search On, где вы узнаете о том, как Google использует возможности ИИ, чтобы помочь людям понять окружающую среду,

– сообщили в Google.

Для Google это первое подобное мероприятие. Из-за COVID-19 компания отменила традиционную весеннюю конференцию Google I/O, но пообещала, что все заготовленные новости будут представлены в рамках отдельных ивентов в течение года.

Новые гаджеты от Google в 2020 году

В начале октября на отдельном мероприятии Google представила новые устройства: