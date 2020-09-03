Американские компании Google, Apple и Amazon отреагировали на изменения в налоговых законодательствах ряда европейских стран. Новый закон направлен на увеличение сборов с заокеанских техногигантов за цифровые услуги.

Поэтому корпорации изменили свою ценовую политику, полностью переложив расходы на своих клиентов, сообщает The Guardian.

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Реакция Google

Так, Google увеличила комиссию за размещение рекламы на своих сервисах – на 2% в Великобритании и на 5% в Австрии и Турции. Таким образом компания планирует возместить свои расходы в Европе, которые увеличатся после вступления законопроектов в силу. Только в Британии Google хочет увеличить совместную комиссию на 120 миллионов фунтов стерлингов ежегодно.

Налоги на цифровые услуги увеличивают стоимость цифровой рекламы. Обычно такое увеличение расходов ложится на плечи клиентов, и с ноября мы введем дополнительную комиссию к нашим счетам. Мы продолжим платить налоги в соответствии с законодательством, и призываем правительства стран во всем мире сосредоточить внимание на международной налоговой реформе, а не на введении единичных односторонних сборов,

– заявил представитель Google в Великобритании.

В прошлом году Google сообщила о доходе в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, заплатив при этом всего 44 миллиона налогов.

Реакция Apple

Apple увеличила комиссию на 3% во Франции и Италии и на 2% в Великобритании в дополнение к уже существующим, которые составляют 20-22% в зависимости от страны. В Турции же компания увеличит цены на продукты в App Store на целых 7,5%.

Компания и раньше повышала стоимость в App Store в отдельно взятых странах: так, в 2017 году цены в Великобритании выросли сразу на 25% после резкого снижения курса фунта из-за голосования по выходу страны из Евросоюза. Однако, как отмечает The Verge, в отличие от января 2017-го, этот шаг Apple вызван повышением налогов на цифровые услуги в Европе и является сигналом для политиков, которые пытаются повысить налоговые отчисления от технологических компаний в США.

Реакция Amazon

Amazon в августе уведомила своих британских клиентов, что с 1 сентября сборы за услуги вырастут на 2%. Представитель компании рассказал Business Insider, что в Amazon воздерживались от повышения комиссии до тех пор, пока в стране не примут законопроект об увеличении налогов на цифровые услуги, и, как и Google, призывали власти провести международную реформу налогообложения в сфере цифровой экономики.

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Почему страны ЕС увеличили сборы с техногигантов

Европейские власти вели переговоры с США о введении новых правил цифрового налогообложения на уровне Организации экономического сотрудничества и развития. Переговоры зашли в тупик, из-за чего страны ЕС начали вводить собственные законопроекты, увеличивающие сборы с американских технологических компаний.

Так, еще в январе 2020 года новый закон начал действовать в Италии, а в июле – во Франции; в обеих странах цифровые сборы увеличились на 3%. Великобритания ввела новые правила в апреле 2020 года (налоги увеличились на 2%), Турция – в марте (7,5%).

10 июля представитель делегации Еврокомиссии в Вашингтоне призвал США вернуться к переговорам по налогообложению в сфере цифровой экономики, однако в администрации Трампа пообещали "карательные меры" в ответ на любое повышение налогов в Европе.