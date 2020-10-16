Три года назад в Google Assistant появилась функция определения названия и исполнителя песни, которая звучит в зоне досягаемости устройства. Недавно виртуальный помощник получил более продвинутую версию этой полезной функции: теперь пользователю достаточно напеть или даже просвистеть мотив песни в микрофон гаджета, и цифровой ассистент найдет трек в интернете.

Как работает функция

По заявлению разработчиков Google, для успешного поиска необязательно даже знать слова трека – достаточно насвистеть или "промямлить" мелодию в течение 10-15 секунд, предварительно сказав: "что это за песня?" или нажать кнопку поиска на экране.

Интересно Google запустила фильтры стилизованные под старинные картины известных художников

После голосовой команды алгоритм машинного обучения Google определят вероятные совпадения существующих песен с напетом мелодией и найдут наиболее подходящие варианты.

Как работает функция распознавания мелодии, видео:

Выбрав любой из предложенных результатов, можно изучить информацию о песне и исполнителе, просмотреть трек и видеоклипы, а также найти текст и даже проверить другие варианты композиции, если они проиндексированы в Google.

Кто может воспользоваться функцией

Как указано на сайте Google, в настоящее время новая функция доступна на английском языке для iOS и более чем на 20 языках для Android.