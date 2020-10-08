Популярное приложение Google Assistant получило новую полезную функцию – приватный режим. При ее активации фирменный поисковик не будет сохранять запросы или историю активности пользователя, а выдача поисковика не будет персонализирована в соответствии с настройками.

Включить или отключить "гостевой режим" Google Assistant владельцы гаджетов смогут с помощью соответствующей голосовой команды, сообщили в Google.

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Для чего Google реализовала функцию "Инкогнито"

Появление частного режима связано с соответствующим европейским законодательством, регулирующим обработку файлов пользователей. В связи с этим Google вынуждена была сделать хранение информации более прозрачным. Аналогичный гостевой режим "Инкогнито" доступен в браузере Chrome, а также в картографическом сервисе Google Maps. Режим "гость" для Google Assistant появится на поддерживаемых устройствах по всему миру в ближайшие недели.

По умолчанию сохранение аудиозапросов отключено для всех пользователей, а для активации этой функции необходимо самостоятельно активировать соответствующий пункт "активность голоса и звука" в меню настроек. Кроме того, в Google Assistant появился встроенный гид, который на вопрос о пользовательской конфиденциальности выдаст голосовую инструкцию по соответствующей политике Google.

Новая функция Google Ассистента сохранит пользовательские данные

На данный момент Вы можете попросить Google Assistant удалить ваш последний запрос, и он удалит его из вашей учетной записи Google. Однако, если у вас множество запросов, процесс их удаления может быть утомительным. Гостевой режим устраняет необходимость в этом.

Кроме того, скоро Google начнет отправлять критические предупреждения о безопасности непосредственно пользователям через приложение Google, а не на вашу электронную почту. Сообщение будет в виде мигающего красного значка на картинке вашего профиля.