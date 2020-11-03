Google Ассистент безусловно один из лучших голосовых помощников. Он быстрый и функциональный, и в отличие от Siri действительно может помочь, выполняя мелкие поручения, отвечая на вопросы и давая советы. Однако некоторые важные действия пользователю скорее осуществить самому, чем просить ассистент. Google исправила этот недостаток добавив быстрые команды. Рассказываем, как они работают.

Google выпустила обновление ассистента, которое добавило поддержку так называемых шорткатов, или быстрых команд. По сути, это сценарии из нескольких действий, которые можно выполнить последовательно друг за другом благодаря заранее запрограммированной команде, сообщает 24 канал.

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Как работают быстрые команды Google

Команда Google решила встроить быстрые команды прямо в интерфейс Ассистента. Такое решение приняли после прошлогодней неудачной попытки запуска отдельного приложения Action Block, которое так и не приобрело популярность.

Теперь, чтобы найти быстрые команды или настроить собственные, пользователю нужно вызвать полноэкранную версию Ассистент (свайп вверх) и нажать на иконку компаса.

Далее в открывшемся окне нужно нажать на кнопку контекстного меню и перейти в "Настройки", потом нужно открыть "Сервисы" – здесь и будет перечень быстрых команд.



Шорткаты для Google Ассистента

В этом же пункте меню пользователь может самостоятельно создать быструю команду для взаимодействия с совместимыми программами. Для удобства Google рекомендует называть команды лаконично и с намерением типа "Отправь...", "Сделай...", "Опубликуй...". Так пользователю будет проще, учитывая, что сами команды будут отдаваться голосом при обращении к Google Ассистенту.

Чтобы пользоваться программами в сценариях Google Shortcuts, которые прописывает пользователь, важно, чтобы сами приложения их поддерживали. Сейчас таких немного:

Instagram,

WhatsApp,

YouTube,

YouTube Music,

Twitter,

Reddit,

Facebook,

Uber и еще несколько других популярных сервисов.

Если же пользователи оценят функцию и она приобретет популярность, Google продолжит расширять перечень совместимых программ и впоследствии их станет ощутимо больше, а использование смартфона будет проще.

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Для чего нужны быстрые команды

Быстрые команды – очень удобная функция. С их помощью можно автоматизировать многие процессы, что позволит сэкономить время на выполнении рутинных задач. Гораздо проще попросить Ассистента Google открыть окно публикации твиты, чем переходить в приложение, искать кнопку пера и печатать послания вручную. Сейчас приложений с поддержкой хотя и немного, однако достаточно для того, чтобы проверить и оценить работу функции.