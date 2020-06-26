Корпорация Google решила сотрудничать со средствами массовой информации. Отдельным изданиям будут доплачивать за хороший материал. Таким образом поисковик хочет улучшить качество контента.

Как рассказала компания в своем блоге, она будет платить отдельным изданиям за публикацию материалов высокого качества.

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Google уже договорилась о сотрудничестве c изданиями из Германии, Австралии и Бразилии. Этот проект планируют запустить до конца 2020 года. Он будет работать на базе Google News и Discover.

Детали

Проект предусматривает, что медиа смогут монетизировать свои публикации, которые помогут читателям разобраться в сложных темах.

Сейчас компания договорилась с такими изданиями:

Der Spiegel (Германия)

In Queensland (Австралия)

InDaily (Австралия)

Diarios Associados (Бразилия).

Однако, уже в ближайшее время корпорация планирует привлечь к сотрудничеству и другие СМИ со всего мира.

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Также Google будет предлагать пользователям оплатить доступ к некоторым статьям изданий через систему Paywall (доступ к контенту предоставляется только после уплаты полной стоимости подписки). Это должно помочь СМИ привлечь новых читателей.