Не так давно разработчики Chrome изменили одну из важных функций браузера для решения проблем с приватными данными пользователей, но из-за этой особенности снизилось быстродействие популярного приложения. После исследования, команда Google опубликовала данные о реальном уровне замедления браузера и рассказала о апдейте двигателя, призванного решить эту проблему.

В чем дело

По словам инженеров Google Джоша Карлина и Шивани Шарма, в версии Chrome 85 компания изменила структуру кэша программы. Использование единого хранилища временных файлов для всех посещаемых сайтов делало браузер уязвимым – например, один ресурс мог определить, загружен ли на компьютере другой.

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Такая возможность в теории могла позволить хакерам считывать конфиденциальную информацию, включая список контактов, используя на своих сайтах специальные программные инструменты.

Чтобы избежать подобных инцидентов, в браузере был реализован независимый кэш для каждого открытого сайта – но это, в свою очередь, привело к падению производительности на 2-4%.

Как это починят

Для исправления уже этой проблемы разработчики решили увеличить размер индивидуального кэша для каждого ресурса. Экспериментальные версии Chrome с таким нововведением появятся в ближайшее время. Ожидается, что патч позволит ускорить рендеринг страниц при использовании популярного браузера.