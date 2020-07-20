Для Chrome недавно выпустили большое обновление со множеством изменений, но Google уже работает над новыми функциями для фирменного браузера. В экспериментальных настройках появилась возможность включить планировщик закачек для отложенного скачивания файлов, а также упрощенный способ авторизации на сайтах без необходимости ввода логинов и паролей.

В последней версии Chrome Canary дебютировала экспериментальная функция Enable Download Later, активировать которую можно, указав в адресной строке chrome://flags, сообщает портал XDA.

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Как работает планировщик загрузок

После включения функции браузер спросит, когда нужно скачать файл: сейчас, когда появится подключение к Wi-Fi или в определенное время. При выборе последнего варианта можно указать дату и время, когда файл будет загружен. Посмотреть запланированные загрузки можно в разделе "Загрузки". Такая функция будет полезной, например, в отпуске, когда доступ к интернету ограничен. В этом случае можно поставить скачивание файлов на время, когда вы вернетесь домой.



Загрузки в Google Chrome можно будет запланировать заранее

Упрощенная авторизация на сайтах

Вторая новая функция появилась в последней сборке Chrome Beta, но ее также можно активировать и в стабильной версии браузера через экспериментальные настройки. Для этого в адресной строке необходимо ввести chrome://flags и найти опцию touch-to-fill. После ее активации авторизация на сайтах станет намного проще. При нажатии на поле ввода имени пользователя будет появляться список сохраненных логинов для конкретного сайта. Выбрав нужный, браузер автоматически подставит логин и пароль.

Пока обе функции доступны только в версии браузера на Android.