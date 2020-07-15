Презентованный в мае 2020 года на обновление Windows 10 включает функцию улучшения использования оперативной памяти в браузере Edge, построенном на базе движка Chromium. К сожалению, новая функция негативно сказалась на работе Chrome, который использует ту же базу – кроме ОЗУ, он начал "перегружать" другой ключевой компонент ПК.

В ходе тестирования Chrome 84.0.4147.85, который запускался на актуальной сборке Windows 10 19041.329, разработчики зафиксировали среднее увеличение нагрузки на процессор на 9,3% по сравнению с предыдущими версиями ОС, сообщает Neowin.

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Поэтому автономность "подопытных" ноутбуков упала на 13%. Примечательно, что модели с большим количеством ядер подвергались большей нагрузке на железо со стороны приложения.

Решение проблемы

В сложившейся ситуации Google приняла решение отключить функцию оптимизации расходов оперативной памяти в браузере до того момента, пока будут детально изучены данные телеметрии Chrome 84 и 85.

Нетипичное поведение программы при запуске на новых версиях Windows 10 подтвердили и в Microsoft. Таким образом, решение проблемы "прожорливости" Chrome относительно оперативной памяти откладывается на неопределенное время.