В ряде стран интернет дорогой, а доступ к нему ограничен. Все это заставляет разработчиков внедрять новые технологии, которые позволяют уменьшить использование веб-трафика. Например, в прошлом году в Chrome появилась так называемая "ленивая" загрузка изображений. Теперь Google реализовала аналогичную функцию относительно закадровых элементов iframe, что должно еще сильнее ускорить загрузку сайтов.

Отложенная (она же "ленивая") загрузка содержимого веб-страницы означает, что при открытии сайта ресурсоемкие элементы (iframe) загружаются не сразу, а только после того, как пользователь прокрутит страницу ниже их расположения, сообщает XDA.

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Как это работало раньше

Без активации этой функции сайт загружается полностью, включая все изображения, анимации, видеоплееры и прочее, даже если посетитель не будет пролистывать страницу и не увидит весь этот контент. Это приводит к уменьшению скорости загрузки.

Чем отличаются методы загрузок в Chrome

В ходе тестирования новой функции разработчики Chrome обнаружили, что отложенная загрузка iframe позволяет заметно экономить интернет-трафик и время на просмотр веб-страницы.

Режим "ленивой загрузки" помогает существенно экономить трафик

Новая функция уже работает в Android-версии Chrome (77 или выше) при активации "упрощенного режима", предназначенного для экономии трафика.