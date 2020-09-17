Для защиты пользователей от вредоносного программного обеспечения Google еще в 2019 году запустила систему Advanced Protection Program для Chrome. Год назад компания анонсировала новую функцию для фирменного браузера, призванную сделать работу с ним еще более безопасной.

После релиза соответствующего обновления пользователи Chrome смогут перед скачиванием отправлять сомнительные файлы в облако Google, где они будут сканироваться с помощью набора технологий обнаружения вредоносных программ Safe Browsing. В случае выявления угроз загрузки таких файлов будут отменены, сообщает 9to5google.

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Как работает новая функция

Когда пользователь загружает файл, выполняется быстрая проверка с использованием метаданных, таких как кэши файла, чтобы оценить, не выглядит ли он потенциально подозрительным. Для любых загрузок, которые Safe Browsing считает рискованными, но не явно опасными, пользователю будет представлено предупреждение и возможность отправить файл на сканирование.



Google Chrome будет отправлять подозрительные файлы на проверку

По утверждению компании, определение необходимости облачного сканирования не будет занимать много времени, но при желании пользователи смогут проигнорировать предупреждение о наличии вредоносного файла и открыть его без предварительной отправки в облако.

Когда новая функция станет общедоступной, Google сообщит позже.