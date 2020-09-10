Chrome заслужил славу довольно прожорливого браузера, который потребляет не только чрезмерно много оперативной памяти, но и энергии. Поэтому Google в последнее время делает все возможное, чтобы очистить свою репутацию. Так, одно из последних обновлений уменьшает количество рекламы и продлевает время автономной работы мобильных устройств.

В последних версиях Chrome разработчики начали активно тестировать новую функцию, позволяющую заблокировать ресурсоемкие рекламные объявления, которые снижают производительность браузера и потребляют слишком много ресурсов, сообщает TechRadar.

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Эта новость особенно порадует пользователей ноутбуков, планшетов и смартфонов, так как для них время автономной работы играет важную роль. Также это полезно тем, у кого лимитированный доступ к интернету.



Пример заблокированной рекламы в Chrome

Google будет блокировать рекламное объявление в тех случаях, когда:

Оно нагружает процессор в общей сложности дольше 60 секунд

Оно нагружает процессор 15 секунд и больше в 30-секундном окне

Оно потребляет более 4 МБ трафика

Отмечается, что доля такой рекламы составляет всего 0,3%, но на нее приходится 26% потребляемого трафика и 28% от общей нагрузки процессора рекламой. Блокируется также реклама, которая выполняет ресурсоемкие JavaScript-операции.

Как включить блокировщик

Все желающие уже могут активировать новую функцию вручную через экспериментальные настройки Chrome. Для этого необходимо ввести в поисковой строке Chrome://flags, найти через поиск пункт Heavy Ad Intervention и выставить для него значение Enabled.