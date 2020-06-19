Отправка ссылки на веб-страницу – простой и популярный способ делиться информацией. Но иногда найти нужный отрывок текста на странице для получателя трудно, особенно если он плохо структурирован. Google решила исправить эту ситуацию.

Новое расширение для браузера Chrome, представленное Google, позволит значительно упростить процесс поиска нужного отрывка с помощью специального формата ссылок, сообщает 24 канал.

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Что делает расширение

Расширение Link to Text Fragment позволяет быстро создать ссылку именно на ту часть страницы, которой необходимо поделиться. После его установки достаточно выделить нужный отрывок, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню пункт "Копировать ссылку на выделенный текст". При переходе по полученному таким методом адресу выбранный ранее фрагмент также будет выделен в окне браузера желтым цветом.

Видео демонстрирует работу расширения:

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Как все это работает

Механика работы расширения заключается в добавлении специальной информации URL-адреса после префикса # для перехода к определенной части веб-страницы. Google уже использует эту технологию в своем поисковике. Как уверяют разработчики, проблемы с кодировкой не должны возникнуть даже при переходе по модифицированными ссылками из окна мессенджера. Полезная функция уже доступна пользователям Chrome версии 80 и выше для Windows и Android.