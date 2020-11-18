Google увеличила производительность и энергоэффективность Chrome
Компания Google запустила в релиз крупное обновление своего фирменного браузера Chrome. Разработчики уверяют, что благодаря ряду внутренних изменений приложение стало значительно быстрее открывать вкладки и гораздо меньше нагружать процессор, увеличивая автономность ноутбуков.
В блоге разработчиков Google отмечается, что Chrome отныне будет запускаться на 25% быстрее и на 7% быстрее будет запускать вкладки. Кроме того все Chrome будет делать используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше.
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Изменения в Google Chrome
Представители компании отметили, что в новой версии браузера открытая вкладка получает приоритет над фоновыми, благодаря чему нагрузка на CPU может быть сокращена до пяти раз. Это позволит лэптопу с установленным Chrome работать в среднем на 1,25 часа дольше в режиме веб-серфинга.
Среди других нововведений-функция поиска по вкладкам и возможность обновления настроек браузера прямо из адресной строки. Кроме того, в приложении появится новая вкладка с карточками, позволяющими планировать свою работу и быстро переходить к связанному с ними контенту в интернете.
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Когда новая версия Chrome будет доступна
Новая версия Chrome уже доступна пользователям в большинстве регионов. Подробнее ознакомиться со списком нововведений можно в официальном блоге компании.
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