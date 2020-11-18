Компания Google запустила в релиз крупное обновление своего фирменного браузера Chrome. Разработчики уверяют, что благодаря ряду внутренних изменений приложение стало значительно быстрее открывать вкладки и гораздо меньше нагружать процессор, увеличивая автономность ноутбуков.

В блоге разработчиков Google отмечается, что Chrome отныне будет запускаться на 25% быстрее и на 7% быстрее будет запускать вкладки. Кроме того все Chrome будет делать используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше.

Полезно Скриншот с прокруткой в Chrome: как сделать снимок целой страницы в браузере-инструкция

Изменения в Google Chrome

Представители компании отметили, что в новой версии браузера открытая вкладка получает приоритет над фоновыми, благодаря чему нагрузка на CPU может быть сокращена до пяти раз. Это позволит лэптопу с установленным Chrome работать в среднем на 1,25 часа дольше в режиме веб-серфинга.

Стоит отметить, что нововведение не скажется на воспроизведении музыки в фоновых вкладках и получении сообщений.

Среди других нововведений-функция поиска по вкладкам и возможность обновления настроек браузера прямо из адресной строки. Кроме того, в приложении появится новая вкладка с карточками, позволяющими планировать свою работу и быстро переходить к связанному с ними контенту в интернете.

Google Chrome получил не только обновления в работе но и новые функции

Интересно На главной странице Chrome может появиться реклама: возможность уже тестируют в браузере

Когда новая версия Chrome будет доступна

Новая версия Chrome уже доступна пользователям в большинстве регионов. Подробнее ознакомиться со списком нововведений можно в официальном блоге компании.