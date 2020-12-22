Facebook и Google, входящие в состав холдинга Alphabet Inc., договорились "сотрудничать и помогать друг другу" в случае проведения расследования относительно их соглашения о совместной работе в области интернет-рекламы.

В иске, который был подан десятью штатами против Google на прошлой неделе, цитируются внутренние документы компании, которые были в значительной степени отредактированы. The Wall Street Journal ознакомилась с частью чернового варианта иска без исправлений, в котором подробно изложены выводы и утверждения, содержащиеся в судебных документах.

Интересно Google удалит неактивные учетные записи пользователей

Что известно

В иске обвиняют Google в незаконном сотрудничестве с Facebook с целью укрепления уже достигнутого доминирования в сфере онлайн-рекламы. Это нарушает антимонопольное законодательство. Согласно документу, Google и Facebook знали, что их сделка может вызвать антимонопольное расследование, и обсуждали, как этому противодействовать.

В неотредактированном черновом варианте иска, с которым ознакомилось издание, также говорится о том, что главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг подписала соглашение с Google.

В свою очередь, представитель Google сообщил The Wall Street Journal, что такие сделки по антимонопольным угрозам чрезвычайно распространены в деловом мире.