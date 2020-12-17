Двух техногигантов Google и Facebook обвинили в сговоре на рынке интернет-рекламы. Компании якобы договорились поделить рекламный онлайн-рынок, чтобы избежать конкуренции друг с другом.

Об этом рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора Техаса, который подал иск от имени 10 штатов в США.

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В чем заговор

По мнению истцов, это происходило из-за координации действий на аукционах и разделения заказов на рекламу. Facebook, якобы, получала доступ только к некоторым секторам рынка, а Google оставалась лидером.

Google – это монополия стоимостью триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью. Компания склоняет руководство Facebook соглашаться на договорную схему, которая подрывает саму суть конкурентного процесса,

– говорится в сообщении.

Более того, в рамках заговора Google могла повышать цены на рекламу. Как говорят истцы, это сказывалось "на финансах американских потребителей".

Реакция Google

В Google уже отреагировали на эти обвинения и назвали их безосновательными. Также в корпорации добавили, что будут опровергать эти заявления в суде.