Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для просмотра фотографий на смартфонах. Однако новые функции в нем появляются довольно редко. Даже по случаю недавнего пятилетия Google не выпустила обновления. Однако уже совсем скоро приложение получит интересную функцию.

Сотрудникам издания 9to5google удалось узнать о подготовке важного нововведения.

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Как изменится Google Фото

Когда в галерее хранятся тысячи фотографий, найти нужные не так просто. Конечно, есть навигация по времени, но вспомнить месяц или даже год, когда снимок был сделан, не всегда получается. Гораздо легче вспомнить, где был снят кадр. Именно поэтому Google работает над поиском по карте.



Новая функция позволит искать фото с помощью карты

Сотрудники 9to5google изучили программный код последней версии Google Фото 4.52 и обнаружили память о функции "Исследование карты". Согласно описанию, она позволяет "оживить" посещенные места и просмотреть сделанные там фотографии. Энтузиастам даже удалось активировать эту опцию и оценить ее работу.

В новом режиме открывается карта мира, на которую нанесены места, где бывал пользователь. Что-то подобное уже давно в "Картах" от Google. Однако кроме отображения самых посещенных мест приложение показывает фотографии, которые там были сделаны. Конечно же, для этого в самых снимках должны быть данные о местонахождении, сохраненные во время съемки.

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Как это будет работать

При приближении нужной области в нижней части экрана будут появляться фото, которые были сделаны в этом конкретном регионе. Это позволяет быстро найти фотографии по месту расположения. Здесь же при желании можно удалить файлы из своей библиотеки.

Пока неизвестно, когда Google планирует полноценно запустить эту функцию.