Разработчики сервиса Google Фото работают над добавлением нескольких функций. Новые инструменты были обнаружены пользователями после анализа APK-файла Google Фото. Предполагают, что они будут предлагаться с некоторыми ограничениями.

Приложение Google Фото является одним из наиболее популярных сервисов для хранения и редактирования снимков на устройствах с Android. Он бесплатный. Однако недавно появились намеки на то, что некоторые функции могут стать доступными только в рамках платной подписки. Об этом пишет издание gsmarena.

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Что известно

Недавно в Google Фото появилась новая функция с названием Color Pop, которая позволяет сделать фон черно-белым, оставив цвет основного объекта. Инструмент бесплатный для фото, которые имеют данные о глубине сцены, например, снимков, сделанных в портретном режиме. Если же пользователь хочет применить эффект к изображениям, которые не имеют данных о глубине сцены, то ему придется оформить подписку Google One.

Энтузиасты проанализировали APK-файл будущей версии Google Фото и обнаружили упоминание новых функций, таких как Dynamic, HDR и Vivid. Кроме того, в этой версии программы были найдены упоминания шести новых фильтров:

Afterglow,

Airy,

Ember,

Luminous,

Radiant

Stormy.

На данный момент неизвестно, будут ли новые функции бесплатными, или же они станут доступны только в рамках подписки Google One. Очевидно, эта информация станет известна, когда они появятся в одной из следующих версий Google Фото.