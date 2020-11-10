Google Фото разрабатывает новые функции: они могут быть платными
Разработчики сервиса Google Фото работают над добавлением нескольких функций. Новые инструменты были обнаружены пользователями после анализа APK-файла Google Фото. Предполагают, что они будут предлагаться с некоторыми ограничениями.
Приложение Google Фото является одним из наиболее популярных сервисов для хранения и редактирования снимков на устройствах с Android. Он бесплатный. Однако недавно появились намеки на то, что некоторые функции могут стать доступными только в рамках платной подписки. Об этом пишет издание gsmarena.
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Что известно
Недавно в Google Фото появилась новая функция с названием Color Pop, которая позволяет сделать фон черно-белым, оставив цвет основного объекта. Инструмент бесплатный для фото, которые имеют данные о глубине сцены, например, снимков, сделанных в портретном режиме. Если же пользователь хочет применить эффект к изображениям, которые не имеют данных о глубине сцены, то ему придется оформить подписку Google One.
Энтузиасты проанализировали APK-файл будущей версии Google Фото и обнаружили упоминание новых функций, таких как Dynamic, HDR и Vivid. Кроме того, в этой версии программы были найдены упоминания шести новых фильтров:
- Afterglow,
- Airy,
- Ember,
- Luminous,
- Radiant
- Stormy.
На данный момент неизвестно, будут ли новые функции бесплатными, или же они станут доступны только в рамках подписки Google One. Очевидно, эта информация станет известна, когда они появятся в одной из следующих версий Google Фото.
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