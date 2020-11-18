Корпорация Google готовит для украинцев обновление сервиса Google Карты. Новые функции станут доступными уже в ближайшее время. Главный апдейт касается ситуации с COVID-19.

Google Карты будут показывать загруженность общественного транспорта в режиме реального времени и отслеживания реального статуса заказов на самовывоз и доставку. сказано в блоге компании.

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Как это будет работать

Разработчики добавили в Карты специальные слои с информацией о COVID-19.

Также пользователи смогут получать информацию о выявленных случаях заражения за все время в конкретной области. Будут добавлены ресурсы с информацией о COVID от местных органов власти.

Как говорят в компании, это поможет узнать о местных рекомендациях и ограничениях при поездках в другие регионы.

Обновления в Google Картах / Скриншот

Еще одно важное улучшение должно помочь соблюдать социальную дистанцию с помощью информации о скоплении людей в режиме реального времени. Google Карты покажут, насколько переполнен тот или иной автобус, поезд или линия метро в режиме онлайн.

Ранее такие функции появились в США, Канаде, Германии, Австралии, Бразилии и Индии, а впоследствии и в других странах.