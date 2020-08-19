Согласно отправленному в Федеральную комиссию по связи США пакету документов, Google хочет начать тестирование новой технологии беспроводного соединения на частоте 6 ГГц. При этом компания настаивает на неразглашении особенностей новой секретной технологии.

Экспериментальное тестирование беспроводной связи Google хочет проводить в волновом спектре в диапазоне 6 ГГц. Компания планирует выяснить, способны ли эти частоты обеспечить необходимую пропускную способность и стабильность подключения, сообщает Engadget.

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Для чего Google новая технология

Если экспериментальный запуск окажется успешным, в дальнейшем Google может развернуть целую экосистему интернет-сервисов под новым именем Fiber WebPass.

При этом представители Google настаивают на том, чтобы регулятор FCC не раскрывал каких-либо технических особенностей и характеристик нового беспроводного стандарта, поскольку публичное разглашение информации может нанести ощутимые финансовые и конкурентные убытки компании. Заявка была подана в 17 штатах США, включая Колорадо, Калифорнию, Флориду, Орегон, Техас, Юту, Айову, Канзас и другие.

Google будет тестировать секретную технологию связи

Недавно FCC разблокировала полосу нелицензионного спектра 6 ГГц, который можно применить в сегменте 5G-сетей, для соединения транспортных средств через Wi-Fi, а также интернета вещей. Новая частота потенциально предлагает более высокую пропускную скорость. Тестовый период ограничен 24 месяцами.