Обновленный браузер Microsoft Edge начал аварийно завершать работу, когда пользователь вводит текст в адресную строку. Правда, это происходит только тогда, когда поисковик Google установлен по умолчанию.

На проблему жалуются уже многие пользователи, передает The Verge.

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Интересно, что сбой возникал только в том случае, если в Edge по умолчанию был установлен поиск Google. Если пользователи переключались на фирменный поисковик Bing, то аварийное завершение работы прекращалось.

Всплеск этой проблемы зафиксировали в 2 часа ночи 31 июля (по киевскому времени).

Реакция Microsoft

В Microsoft говорят, что уже проводят расследование по этому поводу. Сначала пользователям предложили отключить функцию Search Suggestions в настройках через edge: // settings / search. Уже через 4 часа компания полностью устранила проблему.

Как известно, недавно Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium. Официальный релиз обновленного браузера на основе Chromium состоялся 15 января 2020 года.