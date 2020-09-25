В Google Maps появится новый слой, дающий возможность пользователям видеть количество зараженных Covid-19 в конкретной местности. Этот сервис будет работать в 220 странах, в том числе и в Украине.

Об обновлении сообщили в официальном блоге компании.

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После обновления пользователи Google Maps могут включить эту функцию и увидеть цветную карту, где можно проследить количество случаев заболевания на 100 тысяч человек.

Также там будут доступны ярлыки, указывающие на рост или снижение показателей новых случаев заражения за последнюю неделю.



Новая услуга в Google Maps станет доступной в течение нескольких дней / blog.google

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Как говорят разработчики, они будут пытаться предоставлять данные с точностью до уровня районов города. Однако, в некоторых случаях цифры будут объединены для нескольких населенных пунктов.

Карта будет базироваться на данных, поступающих из нескольких источников, в частности из Университета Джона Хопкинса, издания The New York Times и Википедии. Эти источники собирают информацию от местных организаций здравоохранения, правительственных и межправительственных организаций.

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Когда заработает

Как говорит разработчик, обновленный Google Maps уже доступен на платформах Android и iOS. Однако, для всех пользователей он станет доступным в течение нескольких дней.