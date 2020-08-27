Компания Google провела очередной редизайн мобильного приложения Google Maps в честь 15-летнего юбилея сервиса. Кроме обновленной панели навигации и улучшенной функции отслеживания общественного транспорта, в свежей версии программы появился раздел для сохранения интересных локаций.

В меню "Сохраненные" появилась возможность отслеживания географических точек, которыми поделились или порекомендовали друзья и знакомые, рассказывает 24 канал.

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Кроме того, Google значительно упростила поиск интересных мест поблизости, которые были сохранены недавно. Все добавленные в этот раздел точки будут отображаться на карте в виде карусели с упрощенной навигацией.

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Другие нововведения

Также компания заявила об активации алгоритма сортировки списка по удаленности от актуальной геолокации пользователя. Если на устройстве включено отслеживание истории местоположений, Google предусмотрела для мобильной версии "Карт" возможность мониторинга своих перемещений с привязкой к календарю.

Нововведение пока доступно только пользователям Android-версии программы после установки соответствующего апдейта, который уже распространяется волнами в разных регионах.