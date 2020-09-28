В разгар жесткого карантина компания Google открыла бесплатный доступ к своему сервиса для видеоконференций Google Meet для всех пользователей. Однако, это продолжалось недолго – уже в октябре сервис снова становится платным.

Как передает The Verge, уже после 30 сентября бесплатная услуга в Google Meet будет ограничена 60 минутами.

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Как рассказали в компании, этот шаг был запланирован. Напомним, Google запустила бесплатный доступ к Google Meet для всех пользователей весной 2020 года.

Тогда популярность сервиса Zoom росла бешеными темпами. Поэтому Google решила предложить альтернативу. Во время запуска Google обещала, что до 30 сентября пользователи Google Meet могут пользоваться видеоконференциями без всяких ограничений бесплатно.

Однако, после 30 сентября пользователям ограничат пользование бесплатной версией Google Meet.

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При этом безлимитные видеоконференции (продолжительностью до 300 часов) будут доступными для пользователей платных пакетов G Suite и G Suite for Education.