Исследователи безопасности компании Google запустили инициативу Android Partner Vulnerability Initiative (APVI), призванную выявлять уязвимости в программном обеспечении Android-устройств различных производителей. Вскоре после старта проекта специалисты уже отчитались о ряде выявленных недостатков в прошивках гаджетов различных производителей.

Как сообщает Google, APVI "отлавливает" проблемы с мобильным софтом, которые могут влиять на безопасность устройств под управлением Android или конфиденциальность пользователей. Она дополнит уже существующие программы вознаграждений за выявленные уязвимости в операционной системе Android и магазине приложений Google Play.

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Благодаря инициативе удалось обнаружить уязвимости в прошивках ряда Android-устройств

Руководствуясь положениями нормативного документа ISO/IEC 29147: 2018 "Рекомендации по раскрытию уязвимостей", исследователи уже обнаружили ряд недостатков в прошивках смартфонов разных брендов и сообщили о своих находках производителям гаджетов. Google также создала специальный сайт, на котором будет публиковать информацию о выявленных ошибках.

Что это дает

Введенная Google инициатива позволит производителям андроид устройств получать больше информации об уязвимостях собственных программ и прошивок. Поэтому вендоры смогут быстрее выявить и исправить ошибки и уязвимости, а это положительно повлияет на работу устройства и безопасность пользователей.