Магазин мобильных приложений Google Play обнародовал список самых популярных приложений для Android 2020 года. Интересно, что в перечень лучших попала и работа украинских разработчиков.

Весь рейтинг лучших приложений распределили в нескольких категориях: повседневные приложения, персональный рост, новинки, развлечения и благотворительность. В каждой категории выбрано по 4-5 лучших приложений.

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Лучшие приложения

Так, "выбором пользователей" назвали Disney+, награда за лучшую игру досталась SpongeBob: Krusty Cook-Off, а лучшим приложением стало Loona: Bedtime Calm & Relax. Это приложение, которое помогает пользователям заснуть.

"Окунитесь в релаксацию с помощью захватывающего пейзажа сна – трехмерных сцен, которые вы исследуете и управляете простыми взаимодействиями, прикосновением к которым можно добавить красок", – написали в Google.

Reface

Также в рейтинге – украинское приложение Reface, которое занимает 4 место в разделе развлечения.

Это один из сервисов, который создает украинский стартап RefaceAI. Команда развивает технологию замены лиц на фото или видео. С ее помощью можно разместить свое лицо на тело другого человека. Ранее в этом году приложение Reface попадало на первое место в списках AppStore.