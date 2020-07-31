После того как десятки пользователей заявили о недоступности функции Nearby Sharing на смартфонах, использующих тестовую версию сервисов Google Play, Google неожиданно интегрировала ее в браузер Chrome для Windows. Теперь пользователи могут отправить файлы с компьютера на смартфон прямо из браузера.

Пока нововведение будет доступно пользователям тестовых сборок браузеров Chrome Dev и Canary, сообщает XDA.

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Как включить Nearby Sharing

Для активации Nearby Sharing необходимо в адресной строке ввести chrome://flags и в списке экспериментальных функций активировать соответствующий пункт. Затем нужно перезапустить браузер, после чего на вкладке chrome://nearby появятся доступные устройства, на которые можно отправлять файлы непосредственно с компьютера.

К сожалению, для работоспособности Nearby Sharing есть несколько аппаратных требований со стороны Google. Ноутбук или ПК с Windows должны быть оснащены Bluetooth, а в качестве приемника на момент тестирования могут использоваться или смартфоны Google Pixel или Chromebook. Оба гаджета должны находиться в зоне покрытия Bluetooth.

Когда заработает Nearby Sharing

Доступ к функции Nearby Sharing на стабильной версии браузера Google Chrome пока ограничен. Google не спешит раскрывать даже приблизительные сроки выхода новой функции.