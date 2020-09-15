Google оснастила операционную систему Chrome OS в тестовой ветке Canary тремя коллекциями обоев: Collage, Element и Made by Canvas. Все они доступны для свободной загрузки.

Подборка Collage создана иллюстратором Мэтью Холлистером и включает 12 рисунков, в Element можно найти 12 обоев от художника Рутгера Паулюсса, а 14 работ Made by Canvas нарисованные в приложении Chrome Canvas, сообщает 24 канал.

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Collage

Element

Made by Canvas

Все заставки в разрешении 3000×1999 доступны в папке на "Google Диске". Пользователи Chrome OS Canary могут найти их в системе, активировав экспериментальный флаг chrome://flags/#use-wallpaper-staging-url.