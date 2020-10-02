Google приняла решение об отключении функции автоматической ретуши фотографий, сделанных на фронтальную камеру своих новых смартфонов. По умолчанию такая обработка будет отключена на Pixel 5, Pixel 4a и Pixel 4a 5G – а причиной "даунгрейда" компания назвала обеспокоенность пользователей тем, как они выглядят.

Автоматическое ретуширование селфи ранее было активировано в Pixel 4 – тогда представители Google отметили, что для лучшего понимания баланса обработки и подчеркивания лучших черт внешности пользователя компания сотрудничала со свадебными фотографами.

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Но теперь вендор решил отказаться от ретуши, и в штатном приложении "Камера" на смартфонах Pixel 5, 4a 5G и 4a такая "принудительная" обработка снимков будет программно отключена, сообщает The Verge.

Почему Google отказалась от автоматической обработки фото

По мнению сотрудников Google, обязательное ретуширование может повлиять на настроение пользователя, обеспокоенного соответствием заданному программе "стандарту красоты". В связи с этим было принято решение о съемке без внесения каких-либо изменений – владелец нового смартфона Pixel будет видеть себя на полученном снимке словно в зеркале.

Вернуть фильтр можно в настройках камеры / Фото Google

При желании вернуться к старому формату фильтры ретуши можно активировать вручную в настройках камеры.