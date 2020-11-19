Компания Google представила полностью обновленный мобильный клиент фирменного сервиса электронных платежей. Изменения коснулись не только интерфейса: приложение образца 2020 года, по словам разработчиков, призвано помочь пользователю "улучшить отношения с деньгами".

Апдейт Google Pay значительно расширил возможности сервиса, в том числе наделив его функциями денежных переводов и аналитики затрат, сообщает 9to5google.

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Что изменилось

Дизайн новой версии приложения представлен тремя тематическими вкладками для осуществления различных операций. Центральная под названием Pay содержит инструменты для платежей и переводов, левая Explore выводит на экран актуальные скидки и другие коммерческие предложения, а справа разместилась вкладка Insights, на которой можно ознакомиться с балансом, состоянием подключенного к сервису банковского счета и финансовой аналитикой.

Обновленный Google Pay

Кроме того, платежные квитанции, направляемые на связанный с учетной записью Google адрес электронной почты, будут автоматически храниться в облачном хранилище "Google Фото" и сканироваться для последующей оплаты прямо в приложении. Несколько изменился и дизайн меню оплаты с помощью NFC – теперь в верхней части главного экрана можно выбрать банковскую, подарочную или дисконтную карту из списка привязанных к аккаунту.

Google Pay получил обновление дизайна и функций

Особенности работы обновленного Google Pay

Стоит отметить, что обновленный сервис Google Pay будет доступен только на одном мобильном устройстве, даже если у пользователя есть несколько смартфонов, привязанных к одной учетной записи. При смене основного устройства придется проводить процедуру настройки с нуля. При этом базовая функция NFC-платежей по-прежнему будет работать на любом гаджете.

Все об обновлениях Google Pay, видео:

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Когда новый Google Pay можно будет попробовать

Новая версия приложения Google Pay уже доступна пользователям в США и в ближайшее время должна запуститься в других регионах.