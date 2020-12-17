Приложение Google Phone загружено из Play Маркета больше 500 миллионов раз
Популярное приложение Google Phone для совершения голосовых звонков продолжает завоевывать популярность. Его загружают пользователи, на чьих телефонах оно не является стандартным. На этот раз сервис преодолел отметку в 500 тысяч загрузок, что удается далеко не каждому программному продукту из магазина Play Маркет.
Сначала приложение Google Phone работало только на фирменных смартфонах Pixel, а также устройствах, выпускаемых в рамках программы Android One. Впоследствии поддержка продукта была расширена, и установку Google Phone из магазина Play Маркет позволили владельцам других устройств на Android. За несколько месяцев приложение загружено пользователями и установлено компаниями-производителями больше 500 миллионов раз, пишет androidpolice.
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Что известно
Приложение Google Phone – простой и удобный инструмент для совершения голосовых вызовов через сотовые сети. Он не требователен к ресурсам, а следовательно является идеальным вариантом для бюджетных смартфонов, которые не отличаются высокой производительностью.
Программный продукт в основном активно используется китайскими компаниями, такими как Xiaomi и OnePlus, в устройствах, поставляемых в некоторые регионы мира. Базу пользователей Google Phone пополняют и владельцы фирменных смартфонов компании Google Pixel.
Таким образом, Google Phone присоединился к списку приложений, которые также были загружены из Play Маркета свыше 500 миллионов раз. Среди них есть такие популярные продукты, как Opera Mini, Zoom и Pinterest.
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