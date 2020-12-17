Популярное приложение Google Phone для совершения голосовых звонков продолжает завоевывать популярность. Его загружают пользователи, на чьих телефонах оно не является стандартным. На этот раз сервис преодолел отметку в 500 тысяч загрузок, что удается далеко не каждому программному продукту из магазина Play Маркет.

Сначала приложение Google Phone работало только на фирменных смартфонах Pixel, а также устройствах, выпускаемых в рамках программы Android One. Впоследствии поддержка продукта была расширена, и установку Google Phone из магазина Play Маркет позволили владельцам других устройств на Android. За несколько месяцев приложение загружено пользователями и установлено компаниями-производителями больше 500 миллионов раз, пишет androidpolice.

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Что известно

Приложение Google Phone – простой и удобный инструмент для совершения голосовых вызовов через сотовые сети. Он не требователен к ресурсам, а следовательно является идеальным вариантом для бюджетных смартфонов, которые не отличаются высокой производительностью.

Программный продукт в основном активно используется китайскими компаниями, такими как Xiaomi и OnePlus, в устройствах, поставляемых в некоторые регионы мира. Базу пользователей Google Phone пополняют и владельцы фирменных смартфонов компании Google Pixel.

Таким образом, Google Phone присоединился к списку приложений, которые также были загружены из Play Маркета свыше 500 миллионов раз. Среди них есть такие популярные продукты, как Opera Mini, Zoom и Pinterest.