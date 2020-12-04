С очередным апдейтом популярное приложение "Google Фото" получило полезное дополнение к ранее добавленной функции "Воспоминания". Кроме просмотра тематической подборки вручную, пользователи теперь могут освежить в памяти яркие моменты из своей галереи на дисплее смартфона без лишних усилий.

С обновлением приложения до версии 5.22 пользователи получили возможность использовать свою фотогалерею в качестве источника изображений для циклической смены обоев домашнего экрана, сообщает 24 канал. При этом открывать приложение не нужно: соответствующая опция доступна в меню настроек дисплея.

Интересно Новая функция Android позволит делиться приложениями без интернета

Как работает функция

После включения функции фотографии из галереи будут циклически сменять друг друга в роли фона рабочего стола при каждом включении экрана. Подборка проводится случайным образом – но не исключено, что в дальнейшем Google добавит фильтры по отдельным альбомам, тегам или типам снимков.

Функция сменных обоев в приложении "Google Фото"

Свежая версия Google Фото уже доступна для скачивания через Google Play.