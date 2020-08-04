Компания Google наконец представила свой долгожданный смартфон Pixel 4a. Эту новинку пользователи ждут еще с мая – именно тогда была запланирована презентация.

Как ранее писал 24 канал, большинство технических характеристик и даже цена уже были обнародованы. И во время официальной презентации мы получили подтверждение.

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Что интересного

Google Pixel 4a получил AMOLED-дисплей с диагональю 5,81 дюйма и разрешением Full HD +. Дисплей – безрамочный с круглым отверстием под фронтальную камеру (ее разрешение 8 Мп).

На задней панели разместили квадратный модуль для основной камеры, а также сканер отпечатков пальцев. Что касается камеры, то она получила один модуль с разрешением 12,2 Мп (Sony IMX363) с диаграммой f/1.7 и углом обзора 77 градусов. Есть поддержка записи видео в режиме 4K при 30 к/с.



Google Pixel 4a: характеристики и цена / Google

За производительность здесь отвечает процессор SoC Snapdragon 730 в паре с 128 ГБ флеш-памяти. Также смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти.

Аккумулятор емкостью 3 140 мАч имеет поддержку 18-ваттной зарядки. Смартфон оснащен стереодинамиками и портом USB-C. Новинка работает под управлением Android 10.

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Из интересного, производитель сохранил классический разъем для наушников.

Цена

Google Pixel 4a оценили в 350 долларов (примерно 9 700 гривен). Доступна также модель с поддержкой сети 5G, за нее придется заплатить 500 долларов (13 800 гривен).