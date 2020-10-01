Компания Google официально представила один из самых ожидаемых смартфонов года Google Pixel 5. Главной фишкой новинки является, безусловно, камера.

Еще до официального старта продаж производитель показал, на что способна камера, опубликовав серию фотографий, снятых в разных условиях, передает to5google.com.

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Что известно о камере

Основной модуль камеры состоит из двух датчиков:

12,2-мегапиксельный (f/1.7, 1.4 мкм и углом обзора 77 градусов);

сверхширокоугольный 16-мегапиксельный (f/2.2, 1.1 мкм и углом обзора 107 градусов).

Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп (f / 2.0).

Как рассказал производитель, Google Pixel 5 получил функции двухфазного автофокуса Dual-Pixel и комбинированной стабилизации – оптической и электронной.

Как снимает​ камера Pixel 5

Для точной передачи экспозиции разработчик использовал технологию HDR. Так, камера делает несколько фотографий с разной экспозицией, после чего происходит их "склеивание в единый кадр".

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Важным обновлением Pixel 5 стал режим Night Sight для съемки в условиях недостаточного освещения. Как говорят в Google, они оптимизировали функцию таким образом, что она интегрирована в штатный режим съемки и не требует дополнительной активации или переключения.