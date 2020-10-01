Компания Google официально представила новый флагманский смартфон Pixel 5, а также 5G-версию доступного Pixel 4a 5G. "Пятерка" получила среднебюджетную платформу Qualcomm Snapdragon 765G, более компактный по сравнению с Pixel 4A 5G 6-дюймовый дисплей и две основные камеры. Примечательно, что Pixel 4A 5G немного уступает флагману.

В этом году Google решила не стремиться установить топовый процессор в новое поколение смартфонов Pixel и выбрала более доступный Snapdragon 765G, которым оснащено большинство среднебюджетных смартфонов. Также в гаджет установили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, сообщает 24 канал.

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Дисплей

Новинка может похвастаться 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой частоты обновления 90 Гц и врезанной фронтальной одинарной камерой с разрешением 8 Мп. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Камеры

На тыльной стороне устройства, несмотря на довольно большой прямоугольный модуль основной камеры, разместилось лишь два датчика: 12,2-мегапиксельный сенсор со светосилой f/1.7, который был еще у Pixel 3, а также 16-мегапиксельный датчик (f/2.2, 107 °) с широкоугольными линзами.

Подчеркивая расширенные возможности, которые теперь открывает перед пользователем дополнительный широкоугольный датчик, Google представила серию фотографий, снятых на новые Pixel.

Фото сделаны на Pixel 5 и Pixel 4a 5G

Компания также показала, как работает функция, которая помогает настроить освещение на фотографиях:

По центру задней крышки разместился сканер отпечатков, чья надежность усилена специальным чипом безопасности Titan M.

Защита

Google Pixel 5 получил защиту от влаги класса IP68, ради которой производитель отказался от аналогового 3,5-миллиметрового аудиопорта. Примечательно, что емкость аккумулятора стала еще больше и теперь составляет 4000 мАч. Заявлена поддержка быстрой, беспроводной Qi и реверсивной зарядки.

Операционная система

Google подчеркнула, что смартфон поставляется с новейшей операционной системой Android 11. При этом производитель гарантирует выпускать свежие версии ОС в течение трех лет со дня выхода гаджета. Pixel 5 предлагается в двух модификациях: с одно - и двухдиапазонным 5G-модемом в зависимости от региона продаж. Смартфон доступен в черном и мятном цветах.

Различия между смартфонами

Хотя Pixel 4A 5G позиционируется как более доступный по сравнению с Pixel 5 смартфон, отличий от флагмана у него не так много. Гаджет также построен на платформе Snapdragon 765G, но предлагается только с объемом оперативной памяти 6 ГБ. Ключевая же разница между новинками заключается в том, что Pixel 4a 5G получил увеличенный до 6,2 дюйма OLED-дисплей с разрешением Full HD+, но с частотой обновления 60 Гц, и 3,5-миллиметровый аудиопорт. К тому же отсутствует беспроводная зарядка.

В Pixel 4a 5G установлен более компактный аккумулятор емкостью 3800 мач с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. При этом компания подчеркнула, что при меньшей стоимости Pixel 4a 5G получил идентичную основную и фронтальную камеры.

Технические характеристики Google Pixel 5 | Pixel 4a 5G:

Дисплей 6,0'', OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,2'', OLED, Full HD+, 60 Гц

6,0'', OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,2'', OLED, Full HD+, 60 Гц Память Оперативная память: 8 ГБ | 6 ГБ; Постоянная память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ | 6 ГБ; Постоянная память: 128 ГБ Аккумулятор 4000 мАг, 18 Вт | 3800 маг, 18 Вт

4000 мАг, 18 Вт | 3800 маг, 18 Вт Безопасность Биометрический сканер

Биометрический сканер Процессор Snapdragon 765G

Snapdragon 765G Камера Основная: 12,2 Мп (f/1.7) + 16 Мп (f/2.2, 107°); Фронталка: 8Мп

Основная: 12,2 Мп (f/1.7) + 16 Мп (f/2.2, 107°); Фронталка: 8Мп Операционная системаAndroid 11

Цены

Стоимость Google Pixel 4a 5G составляет 499 долларов (14 111 гривен). Флагманский Pixel 5 стоит 699 долларов (19 766 гривен).